Российские военные взяли под контроль Северск Малый в ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Уточняется, что этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск.

29 сентября ВС РФ России взяли под контроль Кировск (украинское название – Заречное) в ДНР. 27 сентября российские военные установили контроль над селами Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое Днепропетровской области. 26 сентября Минобороны сообщило, что армия РФ заняла населенный пункт Юнаковка в Сумской области. 

25 сентября Минобороны опубликовало данные, согласно которым с 1 января ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.

