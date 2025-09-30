Российские военные взяли под контроль Северск Малый в ДНР

29 сентября ВС РФ России взяли под контроль Кировск (украинское название – Заречное) в ДНР. 27 сентября российские военные установили контроль над селами Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое Днепропетровской области. 26 сентября Минобороны сообщило, что армия РФ заняла населенный пункт Юнаковка в Сумской области.