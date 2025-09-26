Газета
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль Юнаковку в Сумской области

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщают Минобороны. Такие действия в течение недели проводила группировка войск «Север».

24 сентября группировка войск «Запад» почти взяла под контроль город Кировск в ДНР. В настоящее время армия проводит зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ, сообщало оборонное ведомство.

25 сентября Минобороны опубликовала данные, согласно которым с 1 января по 25 сентября 2025 г. ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.

