25 сентября Минобороны опубликовала данные, согласно которым с 1 января по 25 сентября 2025 г. ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.