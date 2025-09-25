Газета
Российская армия взяла под контроль более 4700 кв. км в зоне СВО с начала года

С 1 января по 25 сентября 2025 г. Вооруженные Силы России взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации, заявляет Минобороны РФ.

За этот период российскими войсками были взяты под контроль 205 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Наибольшие площади заняты в Донецкой народной республике (ДНР) – свыше 3308 кв. км, в Харьковской области – более 542 кв. км, в Луганской народной республике (ЛНР) – свыше 205 кв. км. Также российские войска продвинулись в Запорожской (261 кв. км), Сумской (223 кв. км) и Днепропетровской (175 кв. км) областях.

24 сентября группировка войск «Запад» почти взяла под контроль город Кировск в ДНР. 23 сентября Минобороны сообщало, что ВС РФ заняли населенный пункт Переездное в ДНР. Село было взято в результате действий «Южной» группировки войск.

