Российская армия взяла под контроль более 4700 кв. км в зоне СВО с начала года

Наибольшие площади заняты в Донецкой народной республике (ДНР) – свыше 3308 кв. км, в Харьковской области – более 542 кв. км, в Луганской народной республике (ЛНР) – свыше 205 кв. км. Также российские войска продвинулись в Запорожской (261 кв. км), Сумской (223 кв. км) и Днепропетровской (175 кв. км) областях.