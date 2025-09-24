Газета
Главная / Политика /

Российская армия почти взяла под контроль Кировск в ДНР

Ведомости

Группировка войск «Запад» почти взяла под контроль город Кировск в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

В настоящее время армия проводит зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего было задействовано до 19 батальонов, уточнили в оборонном ведомстве. Подразделения группировки войск «Запад» использовали эффект внезапности и, форсировав реку Жеребец, вклинились в глубину обороны противника.

Для обороны Кировска ВСУ использовали, по данным Минобороны, тактику, обычную для урбанизированных территорий Донбасса, когда каждый дом и подвалы используются как опорный пункт для ведения боя. Сам город окружен лесистыми участками и возвышенностями, что затрудняло действия наступающим российским войскам. Оборонительные позиции были и вдоль реки Жеребец.

23 сентября Минобороны сообщало, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в ДНР. Село было взято в результате действий «Южной» группировки войск.

