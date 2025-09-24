Российская армия почти взяла под контроль Кировск в ДНР

Для обороны Кировска ВСУ использовали, по данным Минобороны, тактику, обычную для урбанизированных территорий Донбасса, когда каждый дом и подвалы используются как опорный пункт для ведения боя. Сам город окружен лесистыми участками и возвышенностями, что затрудняло действия наступающим российским войскам. Оборонительные позиции были и вдоль реки Жеребец.