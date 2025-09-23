Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российская армия взяла под контроль село Переездное в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, село было взято в результате активных действий «Южной» группировки войск.

22 сентября российские войска установили контроль над селом Калиновское в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что продвижение обеспечили подразделения группировки войск «Восток».

В Минобороны сообщали, что на других направлениях также зафиксированы продвижения российских войск. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение позициям ВСУ в Сумской области, группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области и ДНР, «Южная» заняла более выгодные рубежи в районах Северска и Константиновки, а «Центр» улучшила положение по переднему краю.

20 сентября ВС РФ взяли под контроль село Березовое в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщало оборонное ведомство.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её