Российская армия взяла под контроль село Переездное в ДНР

В Минобороны сообщали, что на других направлениях также зафиксированы продвижения российских войск. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение позициям ВСУ в Сумской области, группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области и ДНР, «Южная» заняла более выгодные рубежи в районах Северска и Константиновки, а «Центр» улучшила положение по переднему краю.