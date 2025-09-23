Российская армия взяла под контроль село Переездное в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, село было взято в результате активных действий «Южной» группировки войск.
22 сентября российские войска установили контроль над селом Калиновское в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что продвижение обеспечили подразделения группировки войск «Восток».
В Минобороны сообщали, что на других направлениях также зафиксированы продвижения российских войск. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение позициям ВСУ в Сумской области, группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области и ДНР, «Южная» заняла более выгодные рубежи в районах Северска и Константиновки, а «Центр» улучшила положение по переднему краю.
20 сентября ВС РФ взяли под контроль село Березовое в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщало оборонное ведомство.