Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под свой контроль село Березовое в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района. Эвакуация коснется поселка Покровское и соседних населенных пунктов.

13 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка в Днепропетровской области. Он был взят под контроль в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».

