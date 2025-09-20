ВС России взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области
Российские военнослужащие взяли под свой контроль село Березовое в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал Минобороны.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее на этой неделе стало известно, что власти области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района. Эвакуация коснется поселка Покровское и соседних населенных пунктов.
13 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка в Днепропетровской области. Он был взят под контроль в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».