В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации детей
В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).
Эвакуация коснется поселка Покровское и соседних населенных пунктов: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.
13 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят под контроль в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».
Днем ранее ВС РФ взяли село Новопетровское. 11 сентября оборонное ведомство России писало об установлении контроля над селом Сосновка в той же области.