Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации детей

Ведомости

В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на областную военную администрацию (ОВА).

Эвакуация коснется поселка Покровское и соседних населенных пунктов: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.

13 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Новониколаевка в Днепропетровской области. Населенный пункт был взят под контроль в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».

Днем ранее ВС РФ взяли село Новопетровское. 11 сентября оборонное ведомство России писало об установлении контроля над селом Сосновка в той же области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте