Армия России взяла под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Населенный пункт был взят в результате наступательных действий группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве.
11 сентября российская армия установила контроль над селом Сосновка в Днепропетровской области. Его также брали подразделения группировки войск «Восток».
7 сентября ВС РФ установили контроль над селом Хорошее в Днепропетровской области. 5 сентября российской армии перешло село Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а 4 сентября – Новоселовка в Запорожской области.
Группировка войск «Восток» ВС России 4 сентября полностью заняла территорию ДНР в своей полосе действий. 31 августа глава региона Денис Пушилин заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг ДНР.