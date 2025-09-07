Армия России взяла под контроль село Хорошее в Днепропетровской области

5 сентября к ВС РФ перешло село Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а 4 сентября – Новоселовка в Запорожской области. 2 сентября российская армия взяла под контроль село Федоровка в ДНР, а 30 августа - донецкий поселок Камышеваха. 28 августа Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.