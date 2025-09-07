Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России взяла под контроль село Хорошее в Днепропетровской области

Населенный пункт удалось занять при наступлении подразделений группировки войск «Восток»
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Хорошее в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.

Населенный пункт перешел под контроль российских военных при наступлении подразделений группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве.

5 сентября к ВС РФ перешло село Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а 4 сентября – Новоселовка в Запорожской области. 2 сентября российская армия взяла под контроль село Федоровка в ДНР, а 30 августа - донецкий поселок Камышеваха. 28 августа Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР.

4 сентября группировка войск «Восток» ВС России полностью заняла территорию ДНР в своей полосе действий. 31 августа глава региона Денис Пушилин заявил, что под контроль российской армии перешел весь юг ДНР.

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте