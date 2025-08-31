Пушилин: армия России взяла под контроль всю территорию юга ДНР
Под контроль российской армии перешел весь юг Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.
«Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. На территории Донецкой народной республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», – сказал он.
Пушилин поблагодарил военнослужащих группировки войск «Восток», которые сейчас «улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области».
30 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские силы взяли под контроль 99,7% территории Луганской народной республики (ЛНР) и 79% территории ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
Вместе с тем, российские силы проводят операции в Сумской и Харьковской областях. Герасимов рассказал, что группировка войск «Север» после ухода ВСУ из Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В Сумской области под контроль российских войск перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.