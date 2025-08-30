ВС России взяли под контроль Камышеваху в ДНР
Российские военнослужащие в ходе наступления взяли под контроль поселок Камышеваха Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток», говорится в сообщении оборонного ведомства.
28 августа стало известно, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над поселком Первое Мая в этой же республике. Он располагается рядом с городом Покровском (Красноармейск), за который идут бои. Поселок был взят подразделениями группировки войск «Центр».
25 августа армия России взяла под контроль село Запорожское в Днепропетровской области, а 24 августа – село Филия в этом же регионе. 23 августа ВС РФ взяли населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. 20 августа к российской армии перешла Новогеоргиевка в Днепропетровской области.