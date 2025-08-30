ВС России взяли под контроль Камышеваху в ДНР

28 августа стало известно, что армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР. До этого ВС РФ установили контроль над поселком Первое Мая в этой же республике. Он располагается рядом с городом Покровском (Красноармейск), за который идут бои. Поселок был взят подразделениями группировки войск «Центр».