Армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Нелеповка Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.
Поселок был взял в результате действий подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве.
27 августа российская армия установила контроль над поселком Первое Мая в ДНР. Он располагается рядом с городом Покровском (Красноармейск), за который идут бои. Поселок был взят подразделениями группировки войск «Центр».