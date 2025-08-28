Армия России взяла под контроль Нелеповку в ДНР

25 августа армия России взяла под контроль село Запорожское в Днепропетровской области, а 24 августа – село Филия в этом же украинском регионе. 23 августа ВС РФ взяли населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. 20 августа к российской армии перешла Новогеоргиевка в Днепропетровской области.