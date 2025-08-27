Армия России взяла под контроль поселок Первое Мая в ДНР
Российская армия установила контроль над населенным пунктом Первое Мая Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Поселок был освобожден подразделениями группировки войск «Центр». Он располагается рядом с городом Покровском (Красноармейск), за который идут бои.
25 августа армия России взяла под контроль село Запорожское в Днепропетровской области, а 24 августа – село Филия в этом же украинском регионе.
23 августа ВС РФ взяли населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. 20 августа к российской армии перешла Новогеоргиевка в Днепропетровской области.