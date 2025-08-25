Армия России взяла под контроль село Запорожское в Днепропетровской области

20 августа армия России установила контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области. 23 августа в министерстве развития общин и территорий Украины заявили о необходимости эвакуировать из опасных зон около 237 000 человек. Согласно информации ведомства, с июня власти вывезли из Днепропетровской области и подконтрольной вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой области более 64 000 человек.