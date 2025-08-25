Армия России взяла под контроль село Запорожское в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Запорожское в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Населенный пункт перешел к российской армии в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
24 августа ВС РФ в ходе спецоперации на Украине освободили село Филия в Днепропетровской области. Этого удалось достичь результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».
20 августа армия России установила контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области. 23 августа в министерстве развития общин и территорий Украины заявили о необходимости эвакуировать из опасных зон около 237 000 человек. Согласно информации ведомства, с июня власти вывезли из Днепропетровской области и подконтрольной вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой области более 64 000 человек.