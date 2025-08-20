ВС РФ взяла под контроль села Новогеоргиевка, Сухецкое и Панковка
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области, а также населенными пунктами Сухецкое и Панковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сухецкое и Панковка были освобождены подразделениями группировки войск «Центр». Новогеоргиевку в результате наступления взяли подразделения группировки войск «Восток».
16 августа российская армия взяла под контроль населенные пункты Колодези в Донецкой народной республике (ДНР) и Вороное в Днепропетровской области. За день до этого, 15 августа, Минобороны объявило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Александроград в ДНР. 13 августа под контроль ВС РФ перешли донецкие Суворово и Никаноровка.
11 августа стало известно о взятии села Луначарское в ДНР. 9 августа российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР. 31 июля под контроль России перешел Часов Яр в ДНР.