ВС РФ взяла под контроль села Новогеоргиевка, Сухецкое и Панковка

16 августа российская армия взяла под контроль населенные пункты Колодези в Донецкой народной республике (ДНР) и Вороное в Днепропетровской области. За день до этого, 15 августа, Минобороны объявило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Александроград в ДНР. 13 августа под контроль ВС РФ перешли донецкие Суворово и Никаноровка.