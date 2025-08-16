ВС РФ взяли под контроль Вороное в Днепропетровской области и Колодези в ДНР

15 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Александроград в ДНР. 13 августа под контроль российских войск перешли донецкие населенные пункты Суворово и Никаноровка. 11 августа оборонное ведомство отчиталось о взятии села Луначарское в ДНР. 9 августа российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР. 31 июля под контроль России в результате действий «Южной» группировки войск перешел Часов Яр в ДНР.