ВС РФ взяли под контроль Вороное в Днепропетровской области и Колодези в ДНР
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Колодези в Донецкой народной республике (ДНР) и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.
Взятие под контроль Колодезей стало возможно за счет действий подразделений группировки войск «Запад». Над установлением контроля в населенным пункте Вороное работали подразделения группировки войск «Восток».
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов, военно-технического имущества, места хранения дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 133 районах. За сутки системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 169 беспилотников самолетного типа.
15 августа Минобороны объявило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Александроград в ДНР. 13 августа под контроль российских войск перешли донецкие населенные пункты Суворово и Никаноровка. 11 августа оборонное ведомство отчиталось о взятии села Луначарское в ДНР. 9 августа российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР. 31 июля под контроль России в результате действий «Южной» группировки войск перешел Часов Яр в ДНР.