Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль село Александроград в ДНР

Ведомости

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в ходе боевых действий заняли село Александроград в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поражения получили три механизированные и горно-штурмовые бригады ВСУ, а также бригада морской пехоты, три бригады территориальной обороны и бригада нацгвардии Украины.

По данным Минобороны, потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили более 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из которых семь были производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и материальных средств.

За прошедшую неделю группировка «Север» нанесла поражения танковым, механизированным, мотопехотным и десантно-штурмовым подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях, группировка «Запад» – формированиям танковой и механизированной бригад, бригадам теробороны и национальной гвардии, а «Южная» группировка продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Щербиновка ДНР. На направлении группировки «Центр» были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка ДНР, а группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады национальной гвардии.

Минобороны РФ также сообщает, что средства противовоздушной обороны российских войск за прошедшую неделю сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

13 августа российские войска взяли под контроль донецкие населенные пункты Суворово и Никаноровка. 11 августа Минобороны отчиталось о взятии села Луначарское в ДНР. 9 августа российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР. Минобороны 31 июля объявило, что Часов Яр в ДНР перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировки войск.

