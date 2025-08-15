Российские военные взяли под контроль село Александроград в ДНР

За прошедшую неделю группировка «Север» нанесла поражения танковым, механизированным, мотопехотным и десантно-штурмовым подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях, группировка «Запад» – формированиям танковой и механизированной бригад, бригадам теробороны и национальной гвардии, а «Южная» группировка продвинулась в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Щербиновка ДНР. На направлении группировки «Центр» были освобождены населенные пункты Яблоновка, Луначарское, Суворово и Никаноровка ДНР, а группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям трех механизированных и горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады национальной гвардии.