Российские войска взяли под контроль Суворово и Никаноровку в ДНР

Минобороны 31 июля объявило, что Часов Яр в ДНР перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск. Часов Яр – крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт. Продвижение к населенному пункту началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.