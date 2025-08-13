Российские войска взяли под контроль Суворово и Никаноровку в ДНР
Российские силы взяли под контроль донецкие населенные пункты Суворово и Никаноровка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
11 августа Минобороны отчиталось о взятии села Луначарское в ДНР. В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль РФ при операциях подразделений группировки «Центр». Двумя днями ранее, 9 августа, российские войска взяли под контроль село Яблоновка в ДНР.
Минобороны 31 июля объявило, что Часов Яр в ДНР перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск. Часов Яр – крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт. Продвижение к населенному пункту началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.