Российская армия взяла под контроль город Часов Яр

Летом 2024 г. ВС РФ достигли районов на востоке городе. В июле прошлого года российские силы взяли под контроль микрорайон «Новый». Как заявлял военный эксперт Иван Коновалов, в случае потери украинской стороной Часова Яра, – возможно будет «рассечение украинского фронта практически по центру». В частности, город находится на возвышенности и увеличивает зону обстрела артиллерии ВС РФ, указывали эксперты.