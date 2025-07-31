Российская армия взяла под контроль город Часов Яр

Российская армия взяла под контроль город Часов ЯрНаселенный пункт является крупным логистическим центром
Часов Яр в ДНР перешел под контроль России, объявили в Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Часов Яр – крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт, говорил «Ведомостям» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Продвижение к населенному пункту началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.
Летом 2024 г. ВС РФ достигли районов на востоке городе. В июле прошлого года российские силы взяли под контроль микрорайон «Новый». Как заявлял военный эксперт Иван Коновалов, в случае потери украинской стороной Часова Яра, – возможно будет «рассечение украинского фронта практически по центру». В частности, город находится на возвышенности и увеличивает зону обстрела артиллерии ВС РФ, указывали эксперты.