Чем грозит Украине потеря Часова Яра

Чем грозит Украине потеря Часова ЯраПо словам экспертов, при взятии города украинский фронт может быть рассечен надвое
Российские военные смогу зайти в сердце Украины, если им удастся захватить город Часов Яр. Об этом заявил глава администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики (ДНР) Вадим Филашкин, пишет Sky News.
По его словам, Вооруженные силы (ВС) России наступают на оборонительные рубежи на востоке Украины: ежедневно по региону производится от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов. Филашкин уверен, что если весь Донбасс перейдет под контроль России, российские военные начнут продвигаться дальше в центральные районы Украины.
Филашкин также объяснил, что из-за того что Часов Яр расположен на вершине холма, в зоне обстрела российской артиллерии окажется большая территория.
По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, падение Часова Яра – дело, максимум, нескольких недель. Часов Яр – крупный логистический центр и очень хорошо укрепленный пункт, но за ним каких-либо серьезных укрепленных сооружений нет за исключением Славянска и Краматорска. Если ВС РФ блокируют и их, то , по сути, вся Одесско-Луганская группировка украинских вооруженных сил будет разделена на две части, будут нарушены пути снабжения.
«Возникнет ситуация, когда прорыв этот сделает своего рода "навес", который будет угрожать и северной, и южной группировкам украинских вооруженных сил. В этом смысле этот, вроде бы, частичный тактический успех может привести к серьезным оперативным и даже, я бы сказал, стратегическим решениям», – считает Подберезкин.
Военный эксперт Иван Коновалов согласен, что в случае потери ВСУ Часова Яра, – возможно будет «рассечение украинского фронта практически по центру».
«Часов Яр занимает господствующее положение на этой территории – он на возвышенности. Это позволяет контролировать, поставить под огневой контроль большую территорию, крайне важную для ВСУ. Потеря Часова Яра для ВСУ будет означать стратегическое поражение, по уровню такое же, как потеря Авдеевки и Артемовска, но здесь они теряют еще больше», – считает эксперт.
Коновалов обращает внимание, что взятие Часова Яра – выход на дугу Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, которая является последней мощной линией укреплений ВСУ.
«По имеющимся данным, никакая фортификация дальше не возводится – деньги вкладываются, но они крадутся и ничего не создается. Пробивание фронта ВСУ в этом направлении создает эффект домино. Начнутся рушиться фланги ВСУ. С падением линии Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск просто не за что будет зацепиться», – пояснил он.
О боях в районе Часова Яра, расположенном на Бахмутском направлении, сообщается в течение последних месяцев. Выбивать противника с позиций на подступах и в самом городе российская армия активно начала после взятия Бахмута. Город представляет из себя серьезный укрепрайон ВСУ, для уничтожения украинских позиций ВС России активно применяют в том числе корректируемые авиабомбы. Западная и украинская пресса неоднократно называли город последним крупным укрепрайоном ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР. В ходе штурмовых действий, как сообщали российские военные паблики, бойцы ВС РФ уже имели ряд тактических успехов.
В частности, Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о тяжелых потерях, понесенных ВСУ на данном направлении, в том числе в боях к югу от микрорайона «Новый», где украинцы пытались восстановить утраченные позиции. 3 мая сообщалось о продвижении российских войск к югу от жилой застройки и начале уничтожения украинского опорника западнее канала «Северский Донец», который разделяет город. Оборонительные сооружения в городе украинская сторона готовила очень давно.
По информации проекта Wargonzo, в настоящее время продолжаются бои в восточном пригороде Часова Яра и на северном и южном флангах города. ВСУ активно бросают в бой резервы, чтобы не допустить продвижения российской армии. Позиции ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии и авиации, их положение в районе стремительно ухудшается.
Часов Яр также стал регулярно фигурировать в сводках Минобороны России. Так, в сводке о ходе спецоперации от 4 мая оборонное ведомство указало, что за прошедшие сутки российскими силами были отражены четыре контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов Яр в ДНР. 3 мая министерство опубликовало видеозапись уничтожения бронеавтомобиля ВСУ в Часовом Яре огнем расчета РСЗО БМ-21 «Град».