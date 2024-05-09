Чем грозит Украине потеря Часова Яра

О боях в районе Часова Яра, расположенном на Бахмутском направлении, сообщается в течение последних месяцев. Выбивать противника с позиций на подступах и в самом городе российская армия активно начала после взятия Бахмута. Город представляет из себя серьезный укрепрайон ВСУ, для уничтожения украинских позиций ВС России активно применяют в том числе корректируемые авиабомбы. Западная и украинская пресса неоднократно называли город последним крупным укрепрайоном ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР. В ходе штурмовых действий, как сообщали российские военные паблики, бойцы ВС РФ уже имели ряд тактических успехов.