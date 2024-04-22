Минобороны России сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте тяжелой для Украины. Он указал, что особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часов Яра и Клещеевки, на Авдеевском направлении в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского, а также на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки.