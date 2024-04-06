Сырский назвал ситуацию на передовой сложной для ВСУ
Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается выйти на административную границу Донецкой области», – написал он в Telegram.
Он указал, что особенно сложная обстановка сейчас сложилась на бахмутском направлении в районах восточнее Часов Яра и Клещеевки, на авдеевском направлении в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского, а также на новопавловском направлении в районе Новомихайловки.
Сырский добавил, что наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где Россия прорывает оборону украинских сил.
29 марта Сырский также назвал ситуацию на фронте тяжелой. При этом он уточнял, что «на фронте она и не бывает другой». Главком ВСУ тогда признал, что российская армия наращивает усилия и имеет численное преимущество в личном составе.
Он добавил, что ВС РФ продолжают наступательные действия в Донбассе и на левом берегу Днепра в Запорожской области. По словам Сырского, украинским войскам не хватает ресурса для эффективного ведения боя. Он также выразил мнение, что ВСУ смогли бы сохранить позиции в Авдеевке, если бы имели достаточное количество средств ПВО и артиллерийских снарядов.
За последние два месяца Минобороны РФ отчиталось о взятии нескольких населенных пунктов. 17 февраля под контроль России перешла Авдеевка. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, отмечали в ведомстве. Затем ВС РФ освободили близлежащие населенные пункты Северное и Тоненькое в феврале и марте соответственно. Кроме того, Минобороны сообщало о взятии Невельского, Орловки, Мирного и др.