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Сырский назвал ситуацию на передовой сложной для ВСУ

Ведомости

Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается выйти на административную границу Донецкой области», – написал он в Telegram.

Он указал, что особенно сложная обстановка сейчас сложилась на бахмутском направлении в районах восточнее Часов Яра и Клещеевки, на авдеевском направлении в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского, а также на новопавловском направлении в районе Новомихайловки.

Сырский добавил, что наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где Россия прорывает оборону украинских сил.

29 марта Сырский также назвал ситуацию на фронте тяжелой. При этом он уточнял, что «на фронте она и не бывает другой». Главком ВСУ тогда признал, что российская армия наращивает усилия и имеет численное преимущество в личном составе.

Он добавил, что ВС РФ продолжают наступательные действия в Донбассе и на левом берегу Днепра в Запорожской области. По словам Сырского, украинским войскам не хватает ресурса для эффективного ведения боя. Он также выразил мнение, что ВСУ смогли бы сохранить позиции в Авдеевке, если бы имели достаточное количество средств ПВО и артиллерийских снарядов.

За последние два месяца Минобороны РФ отчиталось о взятии нескольких населенных пунктов. 17 февраля под контроль России перешла Авдеевка. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, отмечали в ведомстве. Затем ВС РФ освободили близлежащие населенные пункты Северное и Тоненькое в феврале и марте соответственно. Кроме того, Минобороны сообщало о взятии Невельского, Орловки, Мирного и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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