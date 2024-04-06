Сырский назвал ситуацию на передовой сложной для ВСУ

За последние два месяца Минобороны РФ отчиталось о взятии нескольких населенных пунктов. 17 февраля под контроль России перешла Авдеевка. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, отмечали в ведомстве. Затем ВС РФ освободили близлежащие населенные пункты Северное и Тоненькое в феврале и марте соответственно. Кроме того, Минобороны сообщало о взятии Невельского, Орловки, Мирного и др.