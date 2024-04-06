Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК на Украине

По данным украинских СМИ, в результате ночных ударов в Киевской области повреждены помещения одного из предприятий, в Запорожье зафиксированы прилеты по промышленным объектам. В Хмельницкой области под обстрел попал Староконстантинов, где расположен военный аэродром. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов погибли шесть человек, еще десять пострадали.