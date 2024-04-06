Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК на Украине
Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, цели удара достигнуты, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. На украинских предприятиях ВПК производили и ремонтировали бронетанковую и автомобильную техники и беспилотники, уточнили в оборонном ведомстве. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.
За последние сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили в районе Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства. Средства ПВО сбили 205 дронов, авиабомбу Hammer и шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», добавили в министерстве.
По данным украинских СМИ, в результате ночных ударов в Киевской области повреждены помещения одного из предприятий, в Запорожье зафиксированы прилеты по промышленным объектам. В Хмельницкой области под обстрел попал Староконстантинов, где расположен военный аэродром. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов погибли шесть человек, еще десять пострадали.
5 апреля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль село Водяное Донецкой народной республики. До этого стало известно, что российская армия взяла под контроль село Орловка в ДНР. В конце марта ведомство сообщило об уничтожении трех Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.