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Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК на Украине

Ведомости

Российские войска ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, цели удара достигнуты, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. На украинских предприятиях ВПК производили и ремонтировали бронетанковую и автомобильную техники и беспилотники, уточнили в оборонном ведомстве. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

За последние сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия также уничтожили в районе Харькова две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства. Средства ПВО сбили 205 дронов, авиабомбу Hammer и шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», добавили в министерстве.

По данным украинских СМИ, в результате ночных ударов в Киевской области повреждены помещения одного из предприятий, в Запорожье зафиксированы прилеты по промышленным объектам. В Хмельницкой области под обстрел попал Староконстантинов, где расположен военный аэродром. Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов погибли шесть человек, еще десять пострадали.

5 апреля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль село Водяное Донецкой народной республики. До этого стало известно, что российская армия взяла под контроль село Орловка в ДНР. В конце марта ведомство сообщило об уничтожении трех Су-25 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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