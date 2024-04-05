ВС России освободили село Водяное на авдеевском направлении
Село Водяное Донецкой народной республики перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
29 марта стало известно, что российская армия взяла под контроль село Орловка в ДНР, 12 марта – поселок Невельское, а 28 февраля – населенный пункт Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ 27 февраля сообщил, что за неделю ВСУ были выбиты из Северного, Победы и Ласточкино в ДНР.
Минобороны стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.