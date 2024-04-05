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«РИА Новости»: российские военные выкопали украинскую бронемашину «Азовец»

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Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец» украинской бригады спецназначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».

Собеседник агентства рассказал, что найти бронемашину удалось благодаря рассказам местных жителей. Место, где была обнаружена военная техника, не уточняется.

«Азовец» – украинская гусеничная бронированная боевая машина, спроектированная на базе шасси танка Т-64. Бронемашина была разработана в 2015 г., испытания прошли в 2016-м. Ее сборка производилась на территории тренировочной базы «Азова» – на заводе АТЕК в Киеве. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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