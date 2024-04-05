«РИА Новости»: российские военные выкопали украинскую бронемашину «Азовец»
Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец» украинской бригады спецназначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».
Собеседник агентства рассказал, что найти бронемашину удалось благодаря рассказам местных жителей. Место, где была обнаружена военная техника, не уточняется.
«Азовец» – украинская гусеничная бронированная боевая машина, спроектированная на базе шасси танка Т-64. Бронемашина была разработана в 2015 г., испытания прошли в 2016-м. Ее сборка производилась на территории тренировочной базы «Азова» – на заводе АТЕК в Киеве.