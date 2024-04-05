«РИА Новости»: российские военные выкопали украинскую бронемашину «Азовец»

Российские военные нашли под землей и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец» украинской бригады спецназначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».