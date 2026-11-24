23 ноября «Ведомости. Город» сообщал, что во вторник в Москве примерно в 9:00–10:00 начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, а во второй половине дня зарядят мощные снегопады и закружат метели. Вечером слой снега составит уже 5–7 см. Ветры развернутся с юго-восточных на северные направления и усилятся до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0…–3 градусов, днем – около 0 градусов. Атмосферное давление понизится до 735 мм рт. ст. 25 ноября в Москве сохранится облачная погода, временами снег, столицу укроет снежная перина толщиной до 9 см. Температура воздуха понизится до –1…–4 градусов. В четверг, по данным Гидрометцентра, снежная погода в столице сохранится, ночные морозы окрепнут. Ожидается облачная погода. Температура ночью –7…–2 градуса, ветер северо-западный 3–8 м/с, а днем –4…+1 градус, ветер северо-западный 5–10 м/с.