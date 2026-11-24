Тишковец: Москву накроет снегопад массой в 400 Останкинских башен
На Москву 24 ноября обрушится сильный снегопад, общая масса осадков может оказаться сопоставимой с весом 400 Останкинских телебашен. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, снег начнется около 11:00 и будет постепенно усиливаться. Во второй половине дня ожидаются интенсивные осадки и метель. Температура воздуха составит около нуля градусов, северный ветер усилится до 7–12 м/с.
23 ноября «Ведомости. Город» сообщал, что во вторник в Москве примерно в 9:00–10:00 начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться, а во второй половине дня зарядят мощные снегопады и закружат метели. Вечером слой снега составит уже 5–7 см. Ветры развернутся с юго-восточных на северные направления и усилятся до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0…–3 градусов, днем – около 0 градусов. Атмосферное давление понизится до 735 мм рт. ст. 25 ноября в Москве сохранится облачная погода, временами снег, столицу укроет снежная перина толщиной до 9 см. Температура воздуха понизится до –1…–4 градусов. В четверг, по данным Гидрометцентра, снежная погода в столице сохранится, ночные морозы окрепнут. Ожидается облачная погода. Температура ночью –7…–2 градуса, ветер северо-западный 3–8 м/с, а днем –4…+1 градус, ветер северо-западный 5–10 м/с.
По прогнозам синоптиков, за несколько дней к 26 ноября в Москве и Московской области циклон наметет сугробы высотой 10 см, на севере Московской области возможно до 15 см.