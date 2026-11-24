Число раненых при атаке БПЛА на автостанцию в Донецке выросло до восьми
Количество пострадавших в результате беспилотной атаке украинских сил на автостанцию «Южный» в Донецке увеличилось до восьми человек. Об этом министр транспорта региона Александр Бондаренко сообщил ТАСС.
Четверо раненых лечатся амбулаторно. Бондаренко уточнил, что теракт был совершен около 7:00 мск.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о семи пострадавших мирных жителях. При обстреле Ленинского района города были повреждены машины муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».
23 ноября Кулемзин информировал, что 114 648 абонентов в Донецке лишились электричества. По его данным, частичные отключения затронули все районы города, обесточена 551 трансформаторная подстанция.