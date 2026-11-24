В I квартале средняя запрашиваемая сумма бизнес-кредита составляла 1,59 млн руб. Во II квартале она выросла до 3,31 млн руб., а в третьем снизилась до 3,24 млн руб. За два квартала предприниматели стали запрашивать в среднем на 103,6% больше. При этом по сравнению с III кварталом прошлого года средняя сумма сократилась на 8,8%.