Предприниматели стали чаще брать кредиты на текущую работу бизнеса
Предприниматели стали чаще брать кредиты на текущие задачи – на закупку товаров и пополнение оборотных средств. На эти траты пришлось 30% всех упоминаний целей кредита, говорится в исследовании от «Точка банка» и «Банки.ру» (есть у «Ведомостей»).
На завершение проектов и дебиторской задолженности пришлось 20,8% упоминаний, на покрытие кассовых разрывов – 12,5%. Еще 11,7% упоминаний касались выплат налогов, зарплаты, аренды и ремонта. Доля тех, кто взял кредит на развитие бизнеса – открытие новых точек, покупка оборудования, запуск проектов, составила 18,3%. Рефинансирование и рекламу упоминали реже – 4,2% и 2,5% соответственно.
В «Точка банке» отметили, что срочная потребность в кредите не всегда связана с финансовыми трудностями. Дело в том, что даже при наличии заказов бизнесу может временно не хватать оборотных денег.
В I квартале средняя запрашиваемая сумма бизнес-кредита составляла 1,59 млн руб. Во II квартале она выросла до 3,31 млн руб., а в третьем снизилась до 3,24 млн руб. За два квартала предприниматели стали запрашивать в среднем на 103,6% больше. При этом по сравнению с III кварталом прошлого года средняя сумма сократилась на 8,8%.
2 июня глава «Опоры России» (представляет интересы МСП) Александр Калинин рассказал «Ведомостям», что с конца прошлого года стали проявляться негативные тенденции в деятельности малого бизнеса. На это влияют снижение спроса, рост налогов и страховых взносов, высокая стоимость денег, рост себестоимости и издержек, рост тарифов естественных монополий, административных штрафов, кадровый дефицит, отметил он.