Малый бизнес столкнулся со снижением доходности
С конца прошлого года стали проявляться негативные тенденции в деятельности малого бизнеса, рассказал в интервью «Ведомостям» глава «Опоры России» (представляет интересы МСП) Александр Калинин. По его словам, самая тревожная – снижение доходности бизнеса. «На это влияют снижение спроса, рост налогов и страховых взносов, высокая стоимость денег, рост себестоимости и издержек, рост тарифов естественных монополий, административных штрафов, кадровый дефицит», – подчеркнул он.
По словам Калинина, это подтверждают данные ФНС (чистая прибыль плательщиков УСН упала в 2025 г. на 5%). До трети компаний уже могут быть убыточными, оценивает Калинин. «Для многих вопрос сейчас не в развитии, а в том, как выжить», – подчеркнул он.
Обороты по счетам компаний МСП в I квартале 2026 г. упали на 16%, отметил глава «Опоры России».
Кроме того, выручка по ККТ начала падать еще с 2025 г., а в 2026 г. тенденция усилилась – ее снижение сейчас составляет примерно 3,5%.
В то же время займы плательщиков УСН за 2025 г. выросли с 4,3 трлн руб. до 5 трлн руб., а проценты по кредитам – со 193 млрд до 321 млрд руб. Это резко снижает доходность, добавляет он.
Еще один тренд – замедление динамики создания бизнеса. Если несколько лет назад в среднем создавалось 374 000–375 000 компаний в год, то в прошлом году уже около 250 000, рассказал Калинин. «Формально это всё ещё плюс, но темп снижается. Растет число закрывающихся компаний, в том числе число банкротств», – отметил он.