Минобороны предложило принимать в военные училища после девятого класса
Минобороны России подготовило проект приказа, который позволит выпускникам девятых классов поступать в военные училища и вузы на программы среднего профессионального образования. Проект приказа был опубликован на портале нормативных правовых актов 7 ноября, 23 ноября документ направили на регистрацию в Минюст.
Сейчас для зачисления на такие программы необходимо окончить 11 классов. Согласно документу, при поступлении будут учитывать средний балл аттестата за девятый или 11-й класс. Для граждан, не проходивших военную службу, установлен возрастной диапазон от 16 до 22 лет. Отслужившие и проходящие срочную службу смогут поступать до 24 лет.
В пояснительной записке говорится, что инициатива направлена на повышение качества подготовки военных кадров и расширение доступности военного образования для выпускников с основным общим образованием.
В апреле Минобороны открыло новый раздел на портале «Госуслуги», посвященный поступлению в довузовские образовательные организации ведомства. В новом разделе собрана информация о президентских и суворовских училищах, кадетских корпусах, Нахимовских военно-морских училищах и пансионах воспитанниц. Пользователям доступны контакты приемных комиссий, требования к поступающим, порядок подачи документов, ответы на часто задаваемые вопросы, а также сведения о льготах при зачислении. Как отметили в ведомстве, запуск раздела позволит упростить взаимодействие граждан с Минобороны и обеспечить родителям своевременный доступ ко всей необходимой информации.