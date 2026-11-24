В апреле Минобороны открыло новый раздел на портале «Госуслуги», посвященный поступлению в довузовские образовательные организации ведомства. В новом разделе собрана информация о президентских и суворовских училищах, кадетских корпусах, Нахимовских военно-морских училищах и пансионах воспитанниц. Пользователям доступны контакты приемных комиссий, требования к поступающим, порядок подачи документов, ответы на часто задаваемые вопросы, а также сведения о льготах при зачислении. Как отметили в ведомстве, запуск раздела позволит упростить взаимодействие граждан с Минобороны и обеспечить родителям своевременный доступ ко всей необходимой информации.