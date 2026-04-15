Минобороны запустило на «Госуслугах» раздел для поступления в кадетские училища
Министерство обороны России открыло новый раздел на портале «Госуслуги», посвященный поступлению в довузовские образовательные организации ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как сообщается, сервис приурочен к началу приемной кампании. С 15 апреля стартовал прием документов в суворовские, нахимовские и кадетские училища Минобороны.
В новом разделе собрана информация о президентских и суворовских училищах, кадетских корпусах, Нахимовских военно-морских училищах и пансионах воспитанниц. Пользователям доступны контакты приемных комиссий, требования к поступающим, порядок подачи документов, ответы на часто задаваемые вопросы, а также сведения о льготах при зачислении.
Как отмечают в ведомстве, запуск раздела позволит упростить взаимодействие граждан с Минобороны и обеспечить родителям своевременный доступ ко всей необходимой информации.
Доступ к сервису также можно получить через центры «Мои документы». Пилотные проекты уже запущены в Сахалинской, Ростовской и Тульской областях, а также в Дагестане. В дальнейшем практика будет распространена на все МФЦ страны.
9 апреля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с зампредом правительства Дмитрием Григоренко. В ходе беседы последний рассказал, что кабмин активно занимается развитием системы «Госуслуг» – на сегодняшний день идет работа, направленная на их цифровизацию.
Григоренко подчеркнул, что среди наиболее востребованных жизненных ситуаций лидирует «Поступление в вуз онлайн» – в 2025 г. по ней оказано 10 млн услуг.