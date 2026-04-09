Путин обсудил с Григоренко развитие системы «Госуслуг»

Григоренко отметил, что цифровизация важна, поскольку она сильно упрощает процедуру получения государственных услуг, а также убирает всю бюрократию. По его словам, сейчас на портале зарегистрировано свыше 112 млн человек, а ежедневная аудитория достигает 14 млн пользователей. В каталоге доступно более 1600 государственных сервисов. При этом, говорит зампред правительства, фокус работы смещается с добавления новых услуг на систематизацию уже существующих – в частности, на формирование так называемых «жизненных ситуаций». Сейчас их насчитывается 70 единиц, а общее число обращений к ним превысило 72 млн. За последние два года масштаб использования этой функции вырос в сотни раз.