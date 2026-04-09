Путин обсудил с Григоренко развитие системы «Госуслуг»Зампред также рассказал о цифровизации системы КНД
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с зампредом правительства Дмитрием Григоренко. В ходе беседы последний рассказал, что кабмин активно занимается развитием системы «Госуслуг» – на сегодняшний день идет работа, направленная на их цифровизацию. Об этом сообщает Кремль.
Григоренко отметил, что цифровизация важна, поскольку она сильно упрощает процедуру получения государственных услуг, а также убирает всю бюрократию. По его словам, сейчас на портале зарегистрировано свыше 112 млн человек, а ежедневная аудитория достигает 14 млн пользователей. В каталоге доступно более 1600 государственных сервисов. При этом, говорит зампред правительства, фокус работы смещается с добавления новых услуг на систематизацию уже существующих – в частности, на формирование так называемых «жизненных ситуаций». Сейчас их насчитывается 70 единиц, а общее число обращений к ним превысило 72 млн. За последние два года масштаб использования этой функции вырос в сотни раз.
Объединение госуслуг в рамках жизненной ситуации дает преимущества в виде сокращения количества необходимых документов более чем в девять раз, уменьшения сроков оказания услуг более чем в пять раз, а также снижения числа визитов в госорганы, отметил Григоренко.
Он подчеркнул, что среди наиболее востребованных жизненных ситуаций лидирует «Поступление в вуз онлайн» – в 2025 г. по ней оказано 10 млн услуг. На втором месте – получение налогового вычета, на третьем – выход на пенсию. Последняя, по его словам, особенно показательна, поскольку она охватывает весь процесс – от информирования о правах и льготах до комплексного оформления всех документов.
Отдельно Григоренко отметил вопрос борьбы с кибермошенничеством. По данным МВД, с 2019 по 2024 г. число преступлений с использованием информационных технологий выросло в 2,5 раза – с 294 000 до 765 000 случаев. Соответственно, увеличился и размер ущерба. В прошлом году по поручению руководства страны был разработан пакет мер против кибермошенничества – более 20 инициатив, вступивших в силу 1 апреля, добавил он.
Помимо перечисленного, Путин и Григоренко также обсудили, что система классификатора налоговых документов (КНД) перешла на цифровые рельсы и риск‑ориентированный подход. Это позволило сократить число проверок в 5 раз (с 1,5 млн в 2019 г. до 273 000. в 2025 г.) при одновременном росте их эффективности до 90%.