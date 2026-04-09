Путин примет с докладом Григоренко
Президент России Владимир Путин примет в Кремле с обширным докладом вице-президента Дмитрия Григоренко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля уточнил, что Григоренко проинформирует Путина об итогах работы по сфере своей компетенции в правительстве. Вице-премьер выполняет важные функции, включая вопросы, связанные и с цифровизацией и другими направлениями.
Песков добавил, что 9 апреля у президента ожидается еще много разных встреч, но они будут носить закрытый характер.
8 апреля Путин принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Стороны в том числе обсудили новые промышленные проекты. Воскресенский рассказал, что правительство региона оказывает всестороннюю поддержку проектам в сфере промышленности. Ключевой результат такой работы заключается в наращивании отраслевых компетенций и устойчивости экономики области.