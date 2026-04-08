Политика /

Путин оценил новые промышленные проекты в Ивановской области

Ведомости

Президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Участники встречи в том числе обсудили новые промышленные проекты, сообщает Кремль.

По словам Воскресенского, экономика региона опирается на легкую промышленность, преимущественно малый и средний бизнес. В этом году облправительство продлило налоговые льготы для малого и среднего предпринимательства (МСП), чтобы облегчить адаптацию к новым налоговым условиям.

Регион занимает третье место в стране по объемам онлайн‑торговли после Москвы и Санкт‑Петербурга, рассказал губернатор. За 2025 г. объемы продаж местных производителей превысили 220 млрд руб. По мнению Воскресенского, для устойчивости экономики важно развивать новые отрасли и повышать доходы населения.

Правительство Ивановской области, по словам Воскресенского, оказывает всестороннюю поддержку проектам в сфере промышленности. Ключевой результат такой работы, по его словам, заключается в наращивании отраслевых компетенций и устойчивости региональной экономики.

Значительный импульс развитию легкой промышленности придал указ президента о закупках вещевого обмундирования для нужд армии, добавил губернатор региона.

Встречу Путина и Воскресенского анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. «Путин продолжит заниматься региональной проблематикой», – говорил он.

