Путин проведет встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским
Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Последний выступит с докладом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Путин продолжит заниматься региональной проблематикой», – добавил он.
Глава государства 7 апреля провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил властям всех уровней обеспечить поддержку пострадавшим. Участники обсудили масштаб ущерба, санитарную ситуацию и меры помощи.
С конца марта в Дагестане и Чечне идут сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.