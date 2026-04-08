Политика

Путин проведет встречу с губернатором Ивановской области Воскресенским

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин примет в Кремле губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Последний выступит с докладом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Путин продолжит заниматься региональной проблематикой», – добавил он.

Глава государства 7 апреля провел совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил властям всех уровней обеспечить поддержку пострадавшим. Участники обсудили масштаб ущерба, санитарную ситуацию и меры помощи.

С конца марта в Дагестане и Чечне идут сильные дожди, которые привели к затоплению территорий. Ликвидация последствий паводков продолжается. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

