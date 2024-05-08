ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

6 мая Минобороны отчиталось о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области и Соловьево в ДНР. За сутки российская группировка «Запад» также отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного ДНР. Семь контратак ВСУ также отразили подразделения группировки войск «Центр».