ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) РФ за последние сутки взяли под контроль села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В районах Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки ДНР российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ, отметили в военном ведомстве. Под Урожайным и Старомайорским в ДНР ВС РФ также заняли более выгодные позиции и отразили две контратаки.
Кроме того, за сутки средства ПВО сбили ракету ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников. Российские войска также поразили цех по производству дронов, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
6 мая Минобороны отчиталось о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области и Соловьево в ДНР. За сутки российская группировка «Запад» также отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного ДНР. Семь контратак ВСУ также отразили подразделения группировки войск «Центр».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Киев результаты референдумов не признает. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.