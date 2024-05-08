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ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ за последние сутки взяли под контроль села Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В районах Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки ДНР российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ, отметили в военном ведомстве. Под Урожайным и Старомайорским в ДНР ВС РФ также заняли более выгодные позиции и отразили две контратаки.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили ракету ATACMS, три управляемые авиабомбы Hammer и 11 беспилотников. Российские войска также поразили цех по производству дронов, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

6 мая Минобороны отчиталось о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области и Соловьево в ДНР. За сутки российская группировка «Запад» также отразила три контратаки ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного ДНР. Семь контратак ВСУ также отразили подразделения группировки войск «Центр».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ освободили ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Киев результаты референдумов не признает. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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