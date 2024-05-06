ВС РФ заняли Котляровку в Харьковской области и Соловьево в ДНР

За сутки российская группировка «Запад» также отразила три контратаки ВСУ в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, три гаубицы и три установки «Гвоздика».