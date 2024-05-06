ВС РФ заняли Котляровку в Харьковской области и Соловьево в ДНР
Подразделения группировки войск «Запад» освободили Котляровку Харьковской области, войск «Центр» – Соловьево Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
За сутки российская группировка «Запад» также отразила три контратаки ВСУ в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, три гаубицы и три установки «Гвоздика».
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное ДНР. Потери противника здесь составили до 275 военнослужащих, ряд вооружений и техники.
Подразделения группировки войск «Центр» отразили семь контратак ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи ДНР. Потери украинской армии составили 370 военнослужащих, бронированная машина, 20 автомобилей и гаубица Д-30. Подразделения войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР. Потери ВСУ составили 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, четыре гаубицы.
В результате огневого поражения со стороны группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
5 мая российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Контроль над населенным пунктом в результате активных действий установили подразделения группировки войск «Центр».