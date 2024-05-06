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ВС РФ заняли Котляровку в Харьковской области и Соловьево в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Запад» освободили Котляровку Харьковской области, войск «Центр» – Соловьево Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

За сутки российская группировка «Запад» также отразила три контратаки ВСУ в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, три гаубицы и три установки «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное ДНР. Потери противника здесь составили до 275 военнослужащих, ряд вооружений и техники.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили семь контратак ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи ДНР. Потери украинской армии составили 370 военнослужащих, бронированная машина, 20 автомобилей и гаубица Д-30. Подразделения войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР. Потери ВСУ составили 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, четыре гаубицы.

В результате огневого поражения со стороны группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть гаубиц, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

5 мая российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР). Контроль над населенным пунктом в результате активных действий установили подразделения группировки войск «Центр».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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