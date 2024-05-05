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Минобороны России сообщило о взятии под контроль Очеретино в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны России.

Контроль над населенным пунктом в результате активных действий установили подразделения группировки войск «Центр».

Российские подразделения также нанесли поражения формированиям двух украинских бригад в разных районах ДНР. За сутки на территории республики военные отразили восемь контратак штурмовых групп бригад противника и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ.

Украинская сторона потеряла, по данным ежедневной сводки, до 380 военнослужащих, танк Abrams американского производства, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, боевую бронированную машину и три пикапа.

2 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Бердычи ДНР.

29 апреля село Семеновка ДНР перешло под контроль российских войск, 21 апреля Минобороны сообщило о взятии села Богдановка. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта было освобождено село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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