Минобороны России сообщило о взятии под контроль Очеретино в ДНР
Российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны России.
Контроль над населенным пунктом в результате активных действий установили подразделения группировки войск «Центр».
Российские подразделения также нанесли поражения формированиям двух украинских бригад в разных районах ДНР. За сутки на территории республики военные отразили восемь контратак штурмовых групп бригад противника и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ.
Украинская сторона потеряла, по данным ежедневной сводки, до 380 военнослужащих, танк Abrams американского производства, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, боевую бронированную машину и три пикапа.
29 апреля село Семеновка ДНР перешло под контроль российских войск, 21 апреля Минобороны сообщило о взятии села Богдановка. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта было освобождено село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.