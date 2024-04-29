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ВС России взяли под контроль село Семеновка в ДНР

Ведомости

Село Семеновка Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль российских войск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Контроль над населенным пунктом в результате активных действий установили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. Российские подразделения также нанесли поражения формированиям четырем украинским бригадам в разных районах ДНР. За сутки на территории республики отразили 10 контратак штурмовых групп бригад противника и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ.

21 апреля Минобороны РФ сообщило о взятии силами подразделений «Южной» группировки войск села Богдановка в ДНР. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта Украина потеряла село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое. 

Минобороны РФ стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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