ВС России взяли под контроль село Семеновка в ДНР
Село Семеновка Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль российских войск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом в результате активных действий установили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве. Российские подразделения также нанесли поражения формированиям четырем украинским бригадам в разных районах ДНР. За сутки на территории республики отразили 10 контратак штурмовых групп бригад противника и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ.
21 апреля Минобороны РФ сообщило о взятии силами подразделений «Южной» группировки войск села Богдановка в ДНР. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта Украина потеряла село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.
Минобороны РФ стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны.