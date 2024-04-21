Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР

5 апреля Минобороны заявило о взятии села Водяное в ДНР. В конце марта российская армия также взяла под контроль село Орловка в ДНР, 12 марта – поселок Невельское, а 28 февраля – населенный пункт Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ 27 февраля сообщил, что за неделю ВСУ были выбиты из Северного, Победы и Ласточкино в ДНР.