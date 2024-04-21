Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНРНаселенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск
Село Богдановка в ДНР перешло под контроль российских войск, сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ходе проведения военной спецоперации на Украине.
«Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка ДНР, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка», – говорится в сообщении.
Российские военные также отразили две контратаки противника в районе населенного пункта Часов Яр и западнее села Красное ДНР. Потери украинских сил, по информации российского ведомства, составили до 440 военнослужащих.
За последние сутки авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинских самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку ЗРК С-300ПС, сообщили в пресс-службе. ВС РФ также поразили цех производства беспилотников и радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан».
5 апреля Минобороны заявило о взятии села Водяное в ДНР. В конце марта российская армия также взяла под контроль село Орловка в ДНР, 12 марта – поселок Невельское, а 28 февраля – населенный пункт Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ 27 февраля сообщил, что за неделю ВСУ были выбиты из Северного, Победы и Ласточкино в ДНР.
Минобороны стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны.