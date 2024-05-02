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Минобороны: российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНР

Населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Центр»
Маргарита Загребельная
РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бердычи Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи ДНР», – указано в сообщении ведомства.

Подразделение «Центр» также нанесло поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в республике.

В еженедельной сводке министерства также сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Синьковки, Боровой и Купянска Харьковской области. Кроме того, были отражены атаки ВСУ на территории ЛНР и Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» и бригадам ВСУ в районах Белогоровки, Григоровки, Максимильяновки, Константиновки, Красногоровки и Парасковиевки в ДНР. Подразделение «Днепр» нанесло поражения ВСУ в Херсонской области, а подразделение «Восток» – в районах населенных пунктов ДНР.

29 апреля село Семеновка ДНР перешло под контроль российских войск, 21 апреля Минобороны сообщило о взятии села Богдановка. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта было освобождено село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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