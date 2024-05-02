Минобороны: российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНРНаселенный пункт освобожден подразделениями группировки войск «Центр»
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бердычи Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи ДНР», – указано в сообщении ведомства.
Подразделение «Центр» также нанесло поражение формированиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс в республике.
В еженедельной сводке министерства также сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах Синьковки, Боровой и Купянска Харьковской области. Кроме того, были отражены атаки ВСУ на территории ЛНР и Харьковской области.
Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение формированиям наемников «Иностранного легиона» и бригадам ВСУ в районах Белогоровки, Григоровки, Максимильяновки, Константиновки, Красногоровки и Парасковиевки в ДНР. Подразделение «Днепр» нанесло поражения ВСУ в Херсонской области, а подразделение «Восток» – в районах населенных пунктов ДНР.
29 апреля село Семеновка ДНР перешло под контроль российских войск, 21 апреля Минобороны сообщило о взятии села Богдановка. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта было освобождено село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.