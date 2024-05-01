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Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск

Он поручил дополнительно увеличить поставки вооружений в войска и сократить сроки ремонта техники
Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск, проведя совещание в ее штабе, на котором заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Министром было отмечено, что российские силы продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом.

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», – подчеркнул Шойгу.

В рамках работы в этом направлении были заключены госконтракты с предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления военной продукции.

«В процессе этой работы появляются вопросы, требующие особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами», – добавил он.

Шойгу также отметил возросшую эффективность работы ремонтно-восстановительных подразделений ВС РФ в районах боевых действий и тыловой зоне. Он поручил дополнительно сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, увеличив при этом оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта. На совещании также были представлены результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками ВСУ и защищенности личного состава от FPV-дронов.

В апреле Шойгу сообщил, что в Минобороны появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр, по его словам, будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.

16 марта Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск, заслушав в ее штабе доклады командующих. По оценке начальника штаба Алексея Кима, применение ВС РФ высокоточных средств поражения и ударных беспилотников привело к существенным потерям украинской стороны в технике и живой силе. 30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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