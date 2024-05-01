Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск

Шойгу также отметил возросшую эффективность работы ремонтно-восстановительных подразделений ВС РФ в районах боевых действий и тыловой зоне. Он поручил дополнительно сократить сроки ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, увеличив при этом оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта. На совещании также были представлены результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками ВСУ и защищенности личного состава от FPV-дронов.