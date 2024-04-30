Мантуров посетил полигон по производству беспилотников в зоне спецоперации
Вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров приехал в зону военной спецоперации, там он проинспектировал полигон по производству и апробации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службах правительства и Минпромторга РФ.
Мантуров приехал на полигон в тыловой зоне специальной военной операции вместе с заместителем министра обороны Русланом Цаликовым. Там организована разработка и апробация перспективных БПЛА с учетом опыта спецоперации, а также средств связи и портативных детекторов дронов, рассказали в правительстве.
«Разрабатываемые БПЛА обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях», – говорится в сообщении.
Во время испытаний операторы беспилотников отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе. Где расположен полигон по производству БПЛА, не уточняется.
В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр, по его словам, будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.