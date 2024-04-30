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Мантуров посетил полигон по производству беспилотников в зоне спецоперации

Ведомости

Вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров приехал в зону военной спецоперации, там он проинспектировал полигон по производству и апробации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службах правительства и Минпромторга РФ.

Мантуров приехал на полигон в тыловой зоне специальной военной операции вместе с заместителем министра обороны Русланом Цаликовым. Там организована разработка и апробация перспективных БПЛА с учетом опыта спецоперации, а также средств связи и портативных детекторов дронов, рассказали в правительстве. 

«Разрабатываемые БПЛА обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днем и ночью в простых и сложных погодных условиях», – говорится в сообщении.

Во время испытаний операторы беспилотников отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе. Где расположен полигон по производству БПЛА, не уточняется. 

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр, по его словам, будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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