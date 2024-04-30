Мантуров посетил полигон по производству беспилотников в зоне спецоперации

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр, по его словам, будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.