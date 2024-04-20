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В Минобороны будет создан центр беспилотников и роботизированных комплексов

По словам Шойгу, центр объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро
Ведомости

В Минобороны РФ появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, о принятом решении сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа.

Создаваемый центр, подчеркнул министр, будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.

Как рассказали в Минобороны, Шойгу при посещении полигона также проверил выполнение указаний по разработке БПЛА и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации на Украине. В сообщении оборонного ведомства подчеркивается, что все представленные аппараты и их вооружение созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Благодаря этому возможен запуск их серийного производства в кратчайшие сроки.

Среди представленных министру беспилотников был, в частности, ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Простота в использовании позволяет обучить операторов этого дрона всего за две недели. Сейчас возможен выпуск до 30 таких аппаратов в месяц, в будущем этот показателен будет увеличен.

Шойгу также показали отечественные образцы стрелкового оружия, а замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров выступил с докладом о создании до начала лета на всех полигонах ВС России учебно-тактических полей, на которых будут отрабатываться навыки противодействия БПЛА противника с применением данных образцов стрелкового оружия. Шойгу, добавили в Минобороны, поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.

1 апреля Кремль опубликовал перечень поручений Путина. Глава государства потребовал обеспечить оснащение средствами защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автомобилей скорой помощи, которые работают рядом с линией боевого соприкосновения.

16 марта Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск, заслушав в ее штабе доклады командующих по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. По оценке начальника штаба Алексея Кима, применение ВС РФ высокоточных средств поражения и ударных беспилотников привело к существенным потерям украинской стороны в технике и живой силе. 30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. Одному из заводов он поручил ускорить строительство новых производственных площадей. 19 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, он призвал поставить дополнительные системы защиты для танков в зону спецоперации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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