В Минобороны будет создан центр беспилотников и роботизированных комплексов

В Минобороны будет создан центр беспилотников и роботизированных комплексовПо словам Шойгу, центр объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро
В Минобороны РФ появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, о принятом решении сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа.
Создаваемый центр, подчеркнул министр, будет представлять собой объединение ряда предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые заняты разработкой и производством перспективного вооружения.
Как рассказали в Минобороны, Шойгу при посещении полигона также проверил выполнение указаний по разработке БПЛА и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации на Украине. В сообщении оборонного ведомства подчеркивается, что все представленные аппараты и их вооружение созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Благодаря этому возможен запуск их серийного производства в кратчайшие сроки.
Среди представленных министру беспилотников был, в частности, ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Простота в использовании позволяет обучить операторов этого дрона всего за две недели. Сейчас возможен выпуск до 30 таких аппаратов в месяц, в будущем этот показателен будет увеличен.
Шойгу также показали отечественные образцы стрелкового оружия, а замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров выступил с докладом о создании до начала лета на всех полигонах ВС России учебно-тактических полей, на которых будут отрабатываться навыки противодействия БПЛА противника с применением данных образцов стрелкового оружия. Шойгу, добавили в Минобороны, поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.
1 апреля Кремль опубликовал перечень поручений Путина. Глава государства потребовал обеспечить оснащение средствами защиты, включая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автомобилей скорой помощи, которые работают рядом с линией боевого соприкосновения.
16 марта Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск, заслушав в ее штабе доклады командующих по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации. По оценке начальника штаба Алексея Кима, применение ВС РФ высокоточных средств поражения и ударных беспилотников привело к существенным потерям украинской стороны в технике и живой силе. 30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. Одному из заводов он поручил ускорить строительство новых производственных площадей. 19 апреля министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, он призвал поставить дополнительные системы защиты для танков в зону спецоперации.