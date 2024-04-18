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Зеленский признал продвижение российских войск

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации во время обращения к лидерам Евросоюза на саммите в Брюсселе.

«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», – заявил он во время выступления (цитата по ТАСС).

Зеленский также отметил, что ВС РФ превосходят украинскую армию по вооружению, и попросил страны ЕС предоставить «все, что помогает удерживать линию фронта»: технику, беспилотники и снаряды.

Президент Украины подчеркнул, что Киев так и не получил миллион артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых партнеры упоминали ранее. Он потребовал ускорить реализацию инициатив, которые помогут украинским солдатам.

В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки», чтобы предоставить снаряды Украине в кратчайшие сроки. Вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных складов для передачи боеприпасов Киеву. Евросоюз увеличил на 40% свои производственные мощности и уточнил, что сможет поставить на Украину около 550 000–600 000 снарядов до марта. При этом обещанный 1 млн боеприпасов будет передан до конца 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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