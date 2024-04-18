Зеленский признал продвижение российских войск
Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации во время обращения к лидерам Евросоюза на саммите в Брюсселе.
«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», – заявил он во время выступления (цитата по ТАСС).
Зеленский также отметил, что ВС РФ превосходят украинскую армию по вооружению, и попросил страны ЕС предоставить «все, что помогает удерживать линию фронта»: технику, беспилотники и снаряды.
Президент Украины подчеркнул, что Киев так и не получил миллион артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых партнеры упоминали ранее. Он потребовал ускорить реализацию инициатив, которые помогут украинским солдатам.
В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки», чтобы предоставить снаряды Украине в кратчайшие сроки. Вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных складов для передачи боеприпасов Киеву. Евросоюз увеличил на 40% свои производственные мощности и уточнил, что сможет поставить на Украину около 550 000–600 000 снарядов до марта. При этом обещанный 1 млн боеприпасов будет передан до конца 2024 г.