Зеленский признал продвижение российских войск

В начале февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет «волшебной палочки», чтобы предоставить снаряды Украине в кратчайшие сроки. Вооруженные силы стран ЕС задерживают пополнение собственных складов для передачи боеприпасов Киеву. Евросоюз увеличил на 40% свои производственные мощности и уточнил, что сможет поставить на Украину около 550 000–600 000 снарядов до марта. При этом обещанный 1 млн боеприпасов будет передан до конца 2024 г.