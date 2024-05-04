ВС России нанесли за неделю 25 групповых ударов по объектам на Украине

Российские силы также уничтожили в ходе спецоперации две боевые машины РСЗО HIMARS, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ, установку IRIS-T и склад топлива для военной техники. Авиация и средства ПВО сбили 15 ракет АТАCМS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган» и 201 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве. Кроме того, за это время на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.