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ВС России нанесли за неделю 25 групповых ударов по объектам на Украине

Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС) с 28 апреля по 4 мая нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам энергетики и промышленности, пояснили в оборонном ведомстве. В результате действий российских военных были поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятия ВПК, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников. Под удары за минувшую неделю также попали пункты временной дислокации подразделений украинских формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и украинской военной техники, говорится в сообщении.

Российские силы также уничтожили в ходе спецоперации две боевые машины РСЗО HIMARS, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ, установку IRIS-T и склад топлива для военной техники. Авиация и средства ПВО сбили 15 ракет АТАCМS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган» и 201 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве. Кроме того, за это время на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.

2 мая ВСУ при помощи беспилотников пытались атаковать Смоленскую область. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры, сообщал губернатор региона Василий Анохин.

Украина за последнюю неделю также сообщала о последствиях ударов по своей территории. 3 мая в Николаевской области был поврежден объект промышленной инфраструктуры. 1 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy сообщил, что в результате боевых действий в стране повреждено 50% энергетической системы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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