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Минобороны: ВСУ за последние сутки потеряли до 1220 военнослужащих

Ведомости

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки в общей сложности составили до 1220 военнослужащих. Информация об этом опубликована в сводке Минобороны России.

Помимо прочего силами российской армии поражена нефтебаза «Баловное», которая снабжала топливом воинские части ВСУ. Вооруженные силы РФ также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Iris-T производства ФРГ и радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.

Кроме того, за сутки системы противовоздушной обороны сбили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины, а также три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

3 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 1000 человек. Он также отметил, что за год потери ВСУ превысили 111 000 человек. Для восполнения людских резервов Киев ужесточает мобилизацию, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от западных стран.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери ВСУ за два года конфликта. По его словам, якобы погибла 31 000 украинских военных. При этом он не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». Он также заявил, что при победе России Украина перестанет существовать.

28 апреля газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что оценки предполагаемых потерь вооруженных сил Украины (ВСУ), которые озвучил Зеленский в феврале, могут быть существенно занижены. Собеседник издания уточнил, что власти Украины долгое время не хотели раскрывать данные о потерях и могли занизить их, поскольку разглашение может иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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