Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 1000 бойцов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 1000 человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих», – говорится в сообщении.
Он также отметил, что за год потери ВСУ превысили 111 000 человек. Для восполнения людских резервов Киев ужесточает мобилизацию, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от западных стран.
Ранее служащие ВСУ рассказали AP News о трудностях с оборонительными линиями. Украина строит сеть укреплений, но постоянные обстрелы, нехватка техники и бюрократия мешают строительству на линии соприкосновения длиной 1000 км. AP также приводит слова одного из военнослужащих инженерных войск, который заявил, что Украина вступила в конфликт «ни с чем».
2 мая стало известно, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении». Средства должны быть собраны за пять лет, а это значит, по словам Сийярто, что в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение этого времени.
3 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит последовал за заявлением британского премьера, что Великобритания обязуется тратить не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине. Кроме того, Кэмерон подтвердил выделение Киеву новой помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн).