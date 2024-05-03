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Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 1000 бойцов

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют по 1000 человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Соединенные Штаты Америки и их союзники требуют от Украины не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате ежесуточные потери противника в апреле возросли до тысячи военнослужащих», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что за год потери ВСУ превысили 111 000 человек. Для восполнения людских резервов Киев ужесточает мобилизацию, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от западных стран.

Ранее служащие ВСУ рассказали AP News о трудностях с оборонительными линиями. Украина строит сеть укреплений, но постоянные обстрелы, нехватка техники и бюрократия мешают строительству на линии соприкосновения длиной 1000 км. AP также приводит слова одного из военнослужащих инженерных войск, который заявил, что Украина вступила в конфликт «ни с чем».

2 мая стало известно, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении». Средства должны быть собраны за пять лет, а это значит, по словам Сийярто, что в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение этого времени.

3 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит последовал за заявлением британского премьера, что Великобритания обязуется тратить не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине. Кроме того, Кэмерон подтвердил выделение Киеву новой помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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