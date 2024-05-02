Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении».
«Во вторник государства – члены НАТО получили предложение генерального секретаря собрать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на конфликт», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
Средства должны быть собраны за пять лет, а это значит, по словам Сийярто, что в НАТО рассчитывают на продолжение боевых действий в течение этого времени.
Глава венгерского МИДа добавил, что страна участвовать в совместных операциях НАТО по транспортировке оружия и обучению украинских солдат не хочет. По его словам, в ближайшие недели Венгрия в ходе переговоров будет бороться за то, чтобы иметь возможность «оставаться в стороне от этого безумия».
3 апреля сообщалось, что предложения об увеличении координационной роли НАТО в военной поддержке Украины поддержала 31 страна Североатлантического альянса. Ранее глава бельгийского МИДа Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает создание фонда помощи Украине на $100 млрд, рассчитанного на пять лет. Взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран – членов альянса. С предложением создать пакет военной помощи на пять лет выступил Столтенберг. Тогда Сийярто также подчеркивал, что Венгрия не будет участвовать в этом. По его словам, выдвинутые предложения несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий.
Как сообщала газета Financial Times, в случае утверждения фонда деньги будут выделены всеми 32 членами альянса. Помимо этого предлагается передать контроль над контактной группой по обороне Украины (формат «Рамштайн»; координирует поставки вооружений Киеву) от Пентагона верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе.
Предполагается, что окончательно будущий формат согласуют до июльского саммита лидеров стран – членов НАТО. Для утверждения решения необходимо согласие всех участников альянса.