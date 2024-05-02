Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву

3 апреля сообщалось, что предложения об увеличении координационной роли НАТО в военной поддержке Украины поддержала 31 страна Североатлантического альянса. Ранее глава бельгийского МИДа Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает создание фонда помощи Украине на $100 млрд, рассчитанного на пять лет. Взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран – членов альянса. С предложением создать пакет военной помощи на пять лет выступил Столтенберг. Тогда Сийярто также подчеркивал, что Венгрия не будет участвовать в этом. По его словам, выдвинутые предложения несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий.