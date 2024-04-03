МИД Венгрии: НАТО намерено увеличить координационную роль в поддержке Украине

Глава венгерского МИДа рассказал, что ранее Венгрия просила союзников хорошо все обдумать. Ведь до настоящего времени страны НАТО оказывали военную помощь Украине либо на двусторонней основе или путем добровольного объединения в группы. Но поставки оружия или подготовка украинских солдат никогда не совершались в рамках альянса, как организации.