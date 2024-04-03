МИД Венгрии: НАТО намерено увеличить координационную роль в поддержке Украине
Предложения об увеличении координационной роли НАТО в военной поддержке Украины поддержала 31 страна Североатлантического альянса. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Сийярто подчеркнул, что Венгрия в этом участвовать не будет. По его словам, выдвинутые предложения «несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий».
«И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее. Предложения заключаются в том, чтобы НАТО увеличила координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке солдат на Украине», – сказал Сийярто (цитата по РИА Новости).
Глава венгерского МИДа рассказал, что ранее Венгрия просила союзников хорошо все обдумать. Ведь до настоящего времени страны НАТО оказывали военную помощь Украине либо на двусторонней основе или путем добровольного объединения в группы. Но поставки оружия или подготовка украинских солдат никогда не совершались в рамках альянса, как организации.
Сийярто отметил, что так как большинство стран НАТО высказались за принятие решения, то «в этом отношении начнутся работы по планированию».
«Но мы сегодня заявили, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать», – подчеркнул он.
Ранее глава бельгийского МИДа Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает создание фонда помощи Украине на $100 млрд, рассчитанного на пять лет. Взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран – членов альянса. С предложением создать пакет военной помощи на пять лет выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как сообщала газета Financial Times, в случае утверждения фонда деньги будут выделены всеми 32 членами альянса. Помимо этого, предлагается передать контроль над контактной группой по обороне Украины (формат «Рамштайн»; координирует поставки вооружений Киеву) от Пентагона верховному главнокомандующему силами НАТО в Европе.
Предполагается, что окончательно будущий формат согласуют до июльского саммита лидеров стран – членов НАТО. Для утверждения решения необходимо согласие всех участников альянса.